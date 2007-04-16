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    ФИФА открыла дело по поводу расизма на матче Россия – Франция

    Теги сборная Франции сборная России ФИФА РФС происшествия

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин подтвердил информацию об открытии ФИФА дела из-за расистских выкриков на матче Россия – Франция.

    «ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

    В свою очередь РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам.

    Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России. Надеемся на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в разбирательстве по данному вопросу», – сказал Смертин.

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