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    11 игроков СКА, Дадонов, Бучневич и Сошников вошли в состав сборной России на чешский этап Евротура

    Теги Авангард Металлург Мг Сибирь Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Трактор Амур Спартак Автомобилист Евротур сборная России Рейнджерс Флорида Сент-Луис Эдмонтон Антон Белов Илья Каблуков Дмитрий Кагарлицкий Василий Кошечкин Евгений Дадонов Павел Дацюк Виктор Тихонов-младший Динар Хафизуллин Чешские хоккейные игры Никита Гусев Егор Яковлев Динамо Алексей Кручинин Антон Слепышев Никита Трямкин Павел Бучневич Владислав Гавриков Игорь Шестеркин Николай Демидов Иван Бочаров Никита Сошников Кирилл Семенов Алексей Береглазов Дмитрий Огурцов Александр Барабанов Алексей Бывальцев Александр Дергачев Артем Зуб Илья Михеев Максим Минеев Александр Елесин

    Определен состав сборной России на чешский этап Евротура.

    Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М). 

    Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь). 

    Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все – СКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Александр Дергачев («Спартак»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Алексей Кручинин («Трактор»), Кирилл Семенов, Илья Михеев (оба – «Авангард»). 

    Этап Евротура пройдет с 19 по 22 апреля.

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