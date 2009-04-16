11 игроков СКА, Дадонов, Бучневич и Сошников вошли в состав сборной России на чешский этап Евротура

Определен состав сборной России на чешский этап Евротура.
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М).
Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь).
Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все – СКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Александр Дергачев («Спартак»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Алексей Кручинин («Трактор»), Кирилл Семенов, Илья Михеев (оба – «Авангард»).
Этап Евротура пройдет с 19 по 22 апреля.