Олимпийский чемпион Чан завершил карьеру

Канадский фигурист объявил о завершении спортивной карьеры.

«Для меня было огромной честью представлять Канаду на соревнованиях по фигурному катанию. Я исполнил все свои мечты и добился всех целей, настало время для новых вызовов и возможностей.

Надеюсь, мой пример вдохновит юных фигуристов, даст им понять, что при помощи упорной работы, самоотверженности и настойчивости можно добиться любой цели», – сказал Чан.

27-летний фигурист является олимпийским чемпионом 2018 года в команде, обладателем двух серебряных наград Игр-2014 (индивидуальное первенство и командный турнир), трехкратным чемпионом мира (2011-2013), трехкратным победителем чемпионатов четырех континентов (2009, 2012, 2016), десятикратным чемпионом Канады (2008-2014, 2016-2018).