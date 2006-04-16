Болельщик «Луча-Энергии»: «Петух адекватный попался, в отличие от Григоряна»

Болельщик «Луча-Энергии» рассказал об акции с брошенным в главного тренера команды Александра Григоряна петухом в матче с «Факелом».

– Петуха купили за 500 рублей в деревне по дороге в Воронеж. Заехали в деревню, спросили, кто продает птицу. Купили.

Парней еще долго уговаривали купить курицу – мол, она хоть и дороже, но толку от нее больше. Потом предложили несколько петухов на выбор. Попросили посмотреть всех. Ну и, разумеется, выбрали самого красивого и спокойного. Все-таки ему на футбол идти, не каждый день у петуха такой стресс.

– А пронесли как? Петух – это же не файер.

– Пронесли тупо под курткой. Шли вдвоем с парнем на центральную трибуну, а там досмотр очень условный. Заранее договорились с фанатами «Факела», что все произойдет на 40-й минуте. Это была совместная акция.

За пять минут до акции начались переклички по поводу нашего отношения к Григоряну между нами и болельщиками «Факела». А затем, собственно, взяли и кинули.

– 40 минут держали петуха под курткой? Он не выклевал ее?

– Да нет, почему 40 минут? На трибуне его уже выпустили. Никто никак не реагировал: ну, мало ли, домашнее животное. Comfort pet, знаешь, как выражаются американские психологи.

Петух вообще адекватный попался, в отличие от тренера. Его когда выбросили, он просто встал на то место, где Григорян до этого ходил. Просто стоял, смотрел игру.

– А что с ним потом произошло? Улетел обратно в деревню?

– Мы сами переживаем, что там с петухом. Надеялись, что люди со скамейки возьмут его, а после матча мы передадим его в контактный зоопарк. Но он пропал.

Мы до последнего верили, что Григорян обратит это в шутку. Возьмет с собой на скамейку. Селфи с ним залепит. Ну я не знаю, что еще. Но нет. Сегодня Григорян обвинил фанатов в том, что они летают по всей стране за счет его врагов. Что все куплено и подстроено против него.

Парень, который это сделал, после этого вступил в небольшую перепалку с Григоряном. Александр Витальевич отреагировал на появление птички в своем духе: «Эй ты, иди сюда, я тебя в***у, б***ь». И так далее, – сказал болельщик.

Помните тренера Григоряна? В него бросили петуха

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