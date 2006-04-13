Воробьев сменил Знарка в сборной, ЦСКА вылетел из Лиги Европы, сборная России ниже Гондураса и другие новости утра

1. ЦСКА не проиграл «Арсеналу» в 1/4 финала (2:2), но вылетел из Лиги Европы, установив рекорд посещаемости «ВЭБ Арены» (29 284 зрителя) и потеряв из-за травм Вернблума и Дзагоева.

2. Олег Знарок покинул пост главного тренера сборной России. Его сменил Илья Воробьев. А Знарок «подустал психологически» и во время ЧМ-2018 будет консультантом.

3. «Атлетико», «Марсель» и «Ред Булл Зальцбург» тоже прошли в полуфинал Лиги Европы. Австрийцы, например, забили 3 гола за 247 секунд и установили рекорд турнира.

4. Владислав Третьяк переизбран президентом ФХР. Это его четвертый срок. Кого-то он нам напоминает...

5. Артемий Панарин затащил первый матч серии между «Вашингтоном» и «Коламбусом» в Кубке Стэнли – 3 очка, включая победный гол в овертайме. Клатчер! А «Кэпс» не спас даже дубль Кузнецова за 29 секунд. Кстати, они с Панариным еще и стычку устроили.

«Тампа» вышла вперед в серии с «Нью-Джерси», Василевский отразил 29 бросков, у Кучерова – гол в пустые. Все результаты дня.

6. Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-10 сильнейших бойцов UFC независимо от весовой категории.

7. Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА. Теперь мы ниже Гондураса.

8. Скандал в биатлоне набирает обороты. Есть сведения, что допинг принимали 17 из 22 россиян, выступавших в сезоне-2017/18 на этапах Кубка мира и Кубка IBU. Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг уже покинул свой пост.

9. РФПЛ скоро представит новый логотип. Вероятно, это будет медведь. Лучший вариант из шести имеющихся.

10. Игрокам «Тосно» сообщили, что в клубе нет денег. Вы там держитесь!

11. Говорят, Иньеста подписал 3-летний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на 37 миллионов долларов. Андрес, поделись с «Тосно».

12. На арене «Нэшвилла» установили аквариум с сомами. Фанаты клуба НХЛ любят кидать их на лед. Что?

13. Двукратные бронзовые призеры Пхенчхана-2018 в танцах на льду американцы Майя и Алекс Шибутани пропустят сезон-2018/19. Вернутся ли?

14. Цифры дня. Выступление сборной России в Пхенчхане-2018 стоило ОКР более 870 миллионов рублей. Объем финансирования РУСАДА в 2018 году составил более 545 миллионов рублей.

Цитаты дня:

Владислав Третьяк: «В Канаде хоккеем занимаются 600 тысяч человек, у нас – 92. У них 3000 стадионов, у нас – 540»

Илья Ковальчук о падении курса рубля: «Мы же в России живем. Нам какая разница, какой курс доллара?»

Геннадий Орлов: «Скорее бы Паредес ушел из «Зенита». Пользы от него немного»

Мартен Фуркад: «Уверен, что некоторые победы у меня украли допингисты»

Зинедин Зидан: «Буффон не заслуживал уйти вот так»