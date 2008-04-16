Bild: российская делегация оплачивала Бессебергу услуги проституток

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвиняет президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в получении взяток, а также других услуг, оплачиваемых российской стороной, сообщает Bild.

По информации сотрудников ARD, Бессеберг в течение 15 лет имел тесную связь с Россией. В частности, Бессеберг пользовался услугами девушек по вызову, которые были оплачены российской делегацией. После одного из подобных инцидентов Бессеберг настоял на проведении чемпионата мира 2021 года в Тюмени, несмотря на допинговые скандалы в России.

Ранее сообщалось о том, что президент IBU способствовал сокрытию информации о положительных допинг-пробах и аномальных показателях биопаспортов российских спортсменов. Предполагается, что с 2011 года 65 случаев нарушения антидопинговых правил россиянами были сокрыты.

Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг