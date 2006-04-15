«Ак Барс» повел в финале Кубка Гагарина, победы «Локо», «Барсы» и «Ман Сити», Смолов против судей и другие новости

1. «Локомотив» стер «Динамо» (4:0), «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал» (3:0), «Зенит» не без труда взял три очка с «Анжи» (1:0). Все результаты субботних матчей – здесь.

2. «Ак Барс» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

3. «Челси» выдал мощный камбэк с «Саутгемптоном» (3:2), «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» (3:0), а «Ман Сити» выиграл в гостях у «Тоттенхэма» (3:1) и может стать чемпионом уже сегодня, если «МЮ» вдруг проиграет последней команде Англии.

4. Тренерский штаб хоккейной сборной России вызвал Павла Дацюка и еще 16 человек для подготовки к ЧМ-2018 и участия в чешском этапе Евротура.

5. «Барселона» победила «Валенсию» (2:1) и установила испанский рекорд: 39 матчей подряд без поражений.

6. Кучеров забил во втором матче плей-офф НХЛ подряд, «Тампа» снова победила «Нью-Джерси» и повела в серии 2-0. Все результаты дня в Кубке Стэнли.

7. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель завоевал поул в квалификации Гран-при Китая, Сергей Сироткин – 16-й.

8. ЦСКА назвал клеветой слова фотографа Reuters о расистских кричалках на матче Лиги Европы с «Арсеналом».

9. В стартовых матчах плей-офф НБА «Голден Стэйт» переиграл «Сан-Антонио», а «Филадельфия» – «Майами», набрав 130 очков. Все результаты дня.

10. «Вулверхэмптон» вышел в АПЛ.

Цитата дня. «Если желтую карточку не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и судейским корпусом». Федор Смолов получил желтую за симуляцию, пропустит игру с ЦСКА и очень недоволен.