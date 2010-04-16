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    Ибрагимович сказал в рекламе о шансах сыграть на ЧМ-2018: «Заоблачные» – значит «нереальные»

    Теги Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси видео сборная Швеции ЧМ-2018 Ставки на спорт реклама

    Слова нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича о возможном выступлении на чемпионате мира оказались цитатой из рекламного ролика.

    36-летний швед вчера написал в твиттере: «У меня заоблачный шанс сыграть на ЧМ-2018».

    Эти слова Ибрагимович произносит в рекламе букмекерской конторы Bethard, в которой он снялся со шведским актером и продюсером Драгомиром Мрсичем. Между ними происходит диалог:

    – Каковы шансы на твое участие в чемпионате мира? – спрашивает Мрсич.

    – Заоблачные.

    – Отлично! Когда мы выезжаем?

    – Ты тупица? «Заоблачные» – значит «нереальные» (речь о крайне высоких коэффициентах при ставках – прим. Sports.ru).

    Ранее сообщалось, что Ибрагимовича могут не допустить до ЧМ-2018 из-за доли в букмекерской компании.

    Напомним, Ибрагимович играл за сборную Швеции с 2001 по 2016 год и является лучшим бомбардиром команды (62 гола в 116 матчах).

     

    Today my second TV commercial for @bethardofficial airs in the Nordics

    Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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