Ибрагимович сказал в рекламе о шансах сыграть на ЧМ-2018: «Заоблачные» – значит «нереальные»

Слова нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» о возможном выступлении на чемпионате мира оказались цитатой из рекламного ролика.

36-летний швед вчера написал в твиттере: «У меня заоблачный шанс сыграть на ЧМ-2018».

Эти слова Ибрагимович произносит в рекламе букмекерской конторы Bethard, в которой он снялся со шведским актером и продюсером Драгомиром Мрсичем. Между ними происходит диалог:

– Каковы шансы на твое участие в чемпионате мира? – спрашивает Мрсич.

– Заоблачные.

– Отлично! Когда мы выезжаем?

– Ты тупица? «Заоблачные» – значит «нереальные» (речь о крайне высоких коэффициентах при ставках – прим. Sports.ru).

Ранее сообщалось, что Ибрагимовича могут не допустить до ЧМ-2018 из-за доли в букмекерской компании.

Напомним, Ибрагимович играл за сборную Швеции с 2001 по 2016 год и является лучшим бомбардиром команды (62 гола в 116 матчах).