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    Виталий Мутко: «Попрошу спецслужбы поговорить с Хусаиновым. Если карточка Смолову – заказ, как он говорит, то это уголовно наказуемо»

    Теги Федор Смолов Виталий Мутко премьер-лига Россия РФС судьи Арсенал Тула Сергей Хусаинов Краснодар

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко отреагировал на слова бывшего арбитра Сергея Хусаинова, назвавшего «заказом» карточку, ошибочно показанную судьей Артемом Чистяковым в матче «Краснодар» – «Арсенал» (3:0) форварду хозяев Федору Смолову за симуляцию.

    – Понимаете, Сергей Хусаинов у нас большой эксперт. Может быть, даже знает что-то. Если он так сказал, то я попрошу коллег, чтобы они его пригласили и, если он такой убежденный, пусть расскажет.

    Болтают у нас все, кому не лень. А когда просят предоставить хотя бы один факт...

    – Вы имеете в виду комитет по этике РФС?

    – Почему это комитет по этике? Есть специальные службы. Если это заказ, как он говорит, то это уголовно наказуемое деяние.

    Если у него есть такой факт, то пусть расскажет. За слова-то надо отвечать. Обязательно попрошу, чтобы с ним побеседовали.

    – Сотрудники органов, так?

    – Да, конечно. А как он думает? На основании заявлений в прессе могут возбуждаться соответствующие дела.

    Если у него есть информация, что это заказ, он же, наверное, должен знать, кто заказал. Пусть расскажет, – сказал Мутко.

    Смолов не сыграет с ЦСКА из-за левой желтой. Он уверен, что это не совпадение

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