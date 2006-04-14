«Реал» попал на «Баварию», «Арсенал» – на «Атлетико», Газзаев заработал 25 млн рублей за год и другие новости утра

1. В 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией», «Ливерпуль» встретится с «Ромой». Таковы итоги жеребьевки.

2. В Лиге Европы «Арсенал» натолкнулся на «Атлетико», другую пару составили «Олимпик Марсель» и «Ред Булл Зальцбург».

3. «Бавария» объявила о назначении Нико Ковача главным тренером.

4. В Кубке Стэнли «Филадельфия» нанесла ответный удар «Питтсбургу», выиграв 5:1 после разгрома 0:7 в первом матче, причем такого контраста на старте не бывало почти 40 лет. Иван Проворов сыграл 27 с половиной минут и отдал 2 передачи – настоящий железный человек.

5. Хичкок завершил тренерскую карьеру в НХЛ.

6. «Локомотив-Кубань» проиграл финал Еврокубка «Дарушафаке» Дэвида Блатта.

7. Газзаев заработал больше всех депутатов-спортсменов по итогам 2017 года. Декларированный доход в 25,5 млн рублей – это даже больше, чем у Путина.

8. Новый контракт тренера футбольной сборной России Черчесова будет обсуждаться после ЧМ-2018.

9. Салах признан лучшим игроком месяца в АПЛ третий раз за сезон. Это рекорд.

10. Болельщик ЦСКА получил 4 года тюрьмы за то, что ударил ножом своего сына-фаната «Спартака» во время просмотра футбола.

11. Клубы АПЛ проголосовали против использования видеоповторов со следующего сезона.

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