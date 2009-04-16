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    Форвард «Спарты» Крамер дисквалифицирован на 7 матчей за умышленный удар шипами в лицо Бюттнеру

    Теги высшая лига Голландия Витесс дисквалификации видео Федерация футбола Голландии Спарта Роттердам Александр Бюттнер Михил Крамер

    Нападающий роттердамской «Спарты» Михил Крамер дисквалифицирован на 7 матчей.

    Дисциплинарный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов наказал игрока за намеренный удар шипами в лицо защитнику «Витесса» Александру Бюттнеру, известному в России по выступлениям за «Динамо».

    Крамер получил прямую красную карточку по ходу игры. Он согласился со своей дисквалификацией и не будет подавать протест. Таким образом, он пропустит остаток сезона.

    «Хоть это и противостояние, я не должен был так реагировать», – заявил Крамер.

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