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    Гол Салаха признан болельщиками лучшим в четвертьфиналах ЛЧ. Гол Роналду через себя – второй

    Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Мохамед Салах

    УЕФА опубликовал итоги голосования болельщиков за лучший гол по итогам четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

    Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ответном матче против «Манчестер Сити» (2:1) был признан лучшим. За него проголосовали более 39% болельщиков.

    Вторым стал мяч Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в первом четвертьфинальном матче (3:0), ему отдали предпочтение 30% фанатов.

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