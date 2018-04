Гол Салаха признан болельщиками лучшим в четвертьфиналах ЛЧ. Гол Роналду через себя – второй

опубликовал итоги голосования болельщиков за лучший гол по итогам четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Гол нападающего Мохамеда Салаха в ответном матче против «Манчестер Сити» (2:1) был признан лучшим. За него проголосовали более 39% болельщиков.

Вторым стал мяч в ворота «Ювентуса» в первом четвертьфинальном матче (3:0), ему отдали предпочтение 30% фанатов.

So many impressive goals during the #UCL quarter-finals! 😲

