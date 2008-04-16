«Реал», «Ман Сити», «МЮ», «Бавария», «ПСЖ» и еще 12 команд разыграют International Champions Cup-2018

Стал известен состав участников ежегодного предсезонного турнира International Champions Cup.

Летом участие в турнире примут 17 команд из Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и Португалии.

Участники International Champions Cup-2018: «Реал», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», , «ПСЖ», «Арсенал», «Севилья», «Рома», «Интер», «Боруссия» , «Бенфика» и «Атлетико».

Расписание объявят 17 апреля. Известно, что матчи пройдут в Австрии, Италии, Сингапуре, Швеции, Швейцарии и США.

В прошлом году победителем International Champions Cup стала «Барселона», до этого дважды побеждал «ПСЖ», а также по разу «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Фото: сайт International Champions Cup

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