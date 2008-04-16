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    «Реал», «Ман Сити», «МЮ», «Бавария», «ПСЖ» и еще 12 команд разыграют International Champions Cup-2018

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    Стал известен состав участников ежегодного предсезонного турнира International Champions Cup.

    Летом участие в турнире примут 17 команд из Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и Португалии.

    Участники International Champions Cup-2018: «Реал», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси», «ПСЖ», «Арсенал», «Севилья», «Рома», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «Бенфика» и «Атлетико».

    Расписание объявят 17 апреля. Известно, что матчи пройдут в Австрии, Италии, Сингапуре, Швеции, Швейцарии и США.

    В прошлом году победителем International Champions Cup стала «Барселона», до этого дважды побеждал «ПСЖ», а также по разу «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

    Фото: сайт International Champions Cup

    «Сейчас Лига чемпионов – это ПСВ и «Гент». Он делает самый мощный турнир мира

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