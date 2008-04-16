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    Дмитрий Пидручный: «Учитывая, что Россия ведет с нами войну, не ехать на Кубок мира было правильным решением»

    Теги Кубок мира сборная Украины Дмитрий Пидручный политика

    Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

    – Как вы отнеслись к решению министра спорта запретить украинским спортсменам выступать и проводить тренировочные сборы на территории России?

    – Смотря с какой стороны посмотреть. Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать не надо. Считаю, что со страной, которая на нас напала, нужно прекратить любые отношения.

    В то же время спорт называют послом мира. Возможно, стоило поехать туда и доказать, что мы сильнее, чем они? Но это предположение. В общем считаю, что решение не ехать в Тюмени было правильным.

    – Непосредственно в России вы тоже бывали. Начиная с Олимпиады в Сочи, с которой совпали трагические события Революции достоинства.

    – Не исключаю, что россияне тогда сознательно ограничивали доступ к новостям из Украины. Потому об истинных масштабах событий на Майдане узнали уже после возвращения домой. Да, знали, что люди гибнут, но не знали, что расстрелы производились так цинично и открыто, – сказал Пидручный.

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