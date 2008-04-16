Коваленко, на которого заведено уголовное дело за избиение судьи, хочет стать депутатом от «Единой России»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко хочет стать депутатом.

Функционер подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в Ярославскую областную думу.

Для Коваленко участие в праймериз станет первым политическим опытом в жизни.

В региональном парламенте он собирается заниматься вопросами развития спорта и образования.

«Я живу в Ярославском районе и попробую свои силы на праймериз по избирательному округу №25. Я хочу помочь области в развитии образования и спорта.

Но одного авторитета здесь мало – депутатские полномочия и партийный статус сделают работу результативнее», – заявил Коваленко.

Напомним, что недавно во время матча ветеранского турнира Коваленко нокаутировал судью, после чего тот был госпитализирован. Позже стало известно, что на Коваленко будет заведено уголовное дело.

Глава профсоюза игроков КХЛ ударил судью. Разбирается полиция