Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Атланта» нанесла поражение «Миннесоте».
Ведущий борьбу за участие в плей-офф «Денвер» дома уступил лидеру Востока «Бостону».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 30 января, 03.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 30 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 30 января, 05.00, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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