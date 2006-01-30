Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Атланта» нанесла поражение «Миннесоте».

Ведущий борьбу за участие в плей-офф «Денвер» дома уступил лидеру Востока .

НБА

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА

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