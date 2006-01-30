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    НБА. «Атланта» нанесла поражение «Миннесоте», «Денвер» уступил «Бостону» и другие результаты

    Теги Бостон Атланта Шарлотт Даллас Денвер Индиана Мемфис Майами Милуоки Миннесота Филадельфия Финикс

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Атланта» нанесла поражение «Миннесоте».

    Ведущий борьбу за участие в плей-офф «Денвер» дома уступил лидеру Востока «Бостону».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Шарлотт 105:96 (23:23, 29:28, 29:27, 24:18)
    Дата проведения
    30 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика

    Атланта – Миннесота 105:100 (27:32, 28:26, 21:21, 29:21)
    Дата проведения
    30 января, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Милуоки – Филадельфия 107:95 (28:30, 27:23, 28:22, 24:20)
    Дата проведения
    30 января, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика

    Мемфис – Финикс 120:109 (22:26, 42:21, 26:27, 30:35)
    Дата проведения
    30 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика

    Даллас – Майами 88:95 (26:22, 20:29, 15:24, 27:20)
    Дата проведения
    30 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика

    Денвер – Бостон 110:111 (21:32, 24:24, 37:24, 28:31)
    Дата проведения
    30 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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