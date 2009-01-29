Григорий Родченков: «Все приказы о допинговой программе шли от Путина. Он не может отрицать это»

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о причастности президента России Владимира Путина к «допинговой системе» в стране.

«Конечно, все приказы шли сверху, от президента. Только президент может заставить ФСБ выполнять такие задачи. Мутко как-то сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Путин знал вообще про все.

Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе», – рассказал Родченков.

Слова Родченкова приводит немецкий телеканал ARD. Самого Родченкова на видео не видно, слышен только его голос. Интервью информатор WADA давал на английском.