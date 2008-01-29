МОК допустил 80 российских тренеров к Пхенчхану-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал имена тренеров, которых Международный олимпийски комитет (МОК) допустил к Играм-2018 в Пхенчхане.

Всего в состав российской делегации вошло 358 человек: 169 спортсменов и 189 официальных лиц, 80 из которых – тренеры.

Лыжные гонки: Маркус Крамер.

Горные лыжи: Анастасия Попкова, Урбан Планиншек, Янец Хладник, Само Фурлан, Матия Грашич, Деян Полянсек.

Скелетон: Сергей Чудинов.

Биатлон: , Николай Загурский.

Керлинг: Ирина Колесникова, Василий Гудин, Даниэль Рафаэль, Сергей Беланов, Юрий Шулико.

Фристайл: Александр Долгов, Дмитрий Кавунов, Валерий Стрезов, Евгений Браиловский, Юрий Зукаль, Александр Понгильский, Николай Шимбуев, Андрей Волков, Дмитрий Марущак, Леонид Мехряков, Виктор Хорошилов, Иван Аникин, Андрей Кузык, Александр Миронов, Никита Васильев, Даниил Калачев, Петр Кордюк.

Фигурное катание: Нина Мозер, Валентина Чеботарева, , Елена Буянова, Ирина Тагаева, Светлана Алексеева, Елена Кустарова, Владислав Жовнирский, Андрей Хекало, Робин Шолковы, Артур Дмитриев, Евгений Рукавицын, Сергей Дудаков, , Петр Дурнев.

Хоккей: Алексей Чистяков, Александр Ведерников, Сергей Костюхин, , Харийс Витолиньш, Илья Воробьев, Игорь Никитин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

Санный спорт: Олег Демченко, .

Лыжное двоеборье: Антон Калиниченко.

Прыжки с трамплина: Роман Керов, Матьяж Триплат, Александр Арефьев, Евгений Плехов.

Сноуборд: Николай Биланин, Артур Злобин, Денис Салагаев, Роман Дюрин, Денис Лампартер, Ханс-Йорг Бергер, Томаш Берник, Давиде Чеккони.

Конькобежный спорт: Сергей Клевченя.

Шорт-трек: Андрей Максимов, Александр Герциков.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Мы будем за них болеть на Олимпиаде