«Вест Бромвич» арендовал Старриджа у «Ливерпуля»

«Вест Бромвич» арендовал форварда «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа.
Срок действия аренды рассчитан до конца текущего сезона.
Подробную статистику выступлений Старриджа вы можете посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «Вест Бромвича»
«Вест Бромвич» арендовал форварда «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа.
Срок действия аренды рассчитан до конца текущего сезона.
Подробную статистику выступлений Старриджа вы можете посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «Вест Бромвича»
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