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    «Вест Бромвич» арендовал Старриджа у «Ливерпуля»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия трансферы Вест Бромвич фото Дэниэл Старридж

    «Вест Бромвич» арендовал форварда «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа.

    Срок действия аренды рассчитан до конца текущего сезона.

    Подробную статистику выступлений Старриджа вы можете посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Вест Бромвича»

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