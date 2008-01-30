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    В 5-м раунде Кубка Англии «Челси» сыграет с «Халлом», «Ман Сити» – с «Уиганом»

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    Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.

    Матчи этой стадии турнира состоятся в интервале 16-19 февраля.

    Кубок Англии

    Жеребьевка 5-го раунда

    «Уиган» – «Манчестер Сити»

    «Брайтон» – «Ковентри»

    «Челси» – «Халл»

    «Вест Бромвич» – «Саутгемптон»

    «Лестер» – «Шеффилд Юнайтед»

    «Хаддерсфилд»/«Бирмингем» – «Манчестер Юнайтед»

    «Шеффилд Уэнсдей» – «Ноттс Каунти»/«Суонси»

    «Миллуолл»/«Рочдейл» – «Ньюпорт»/«Тоттенхэм»

    В тех парах, где команды разбиты косой чертой, участники 5-го раунда определятся после переигровок матчей 4-го раунда.

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