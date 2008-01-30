В 5-м раунде Кубка Англии «Челси» сыграет с «Халлом», «Ман Сити» – с «Уиганом»

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.
Матчи этой стадии турнира состоятся в интервале 16-19 февраля.
Кубок Англии
Жеребьевка 5-го раунда
«Уиган» – «Манчестер Сити»
«Брайтон» – «Ковентри»
«Челси» – «Халл»
«Вест Бромвич» – «Саутгемптон»
«Лестер» – «Шеффилд Юнайтед»
«Хаддерсфилд»/«Бирмингем» – «Манчестер Юнайтед»
«Шеффилд Уэнсдей» – «Ноттс Каунти»/«Суонси»
«Миллуолл»/«Рочдейл» – «Ньюпорт»/«Тоттенхэм»
В тех парах, где команды разбиты косой чертой, участники 5-го раунда определятся после переигровок матчей 4-го раунда.
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