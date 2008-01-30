В 5-м раунде Кубка Англии «Челси» сыграет с «Халлом», «Ман Сити» – с «Уиганом»

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.

Матчи этой стадии турнира состоятся в интервале 16-19 февраля.

Кубок Англии

Жеребьевка 5-го раунда

«Уиган» –

«Брайтон» – «Ковентри»

– «Халл»

«Вест Бромвич» – «Саутгемптон»

– «Шеффилд Юнайтед»

«Хаддерсфилд»/«Бирмингем» –

«Шеффилд Уэнсдей» – «Ноттс Каунти»/«Суонси»

«Миллуолл»/«Рочдейл» – «Ньюпорт»/

В тех парах, где команды разбиты косой чертой, участники 5-го раунда определятся после переигровок матчей 4-го раунда.