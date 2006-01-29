Медведев расширил полномочия Мутко в сфере проведения крупных турниров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил полномочия вице-премьера Виталия Мутко в сфере проведения крупных спортивных мероприятий, оставив за ним подготовку к ЧМ-2018 по футболу.

Ранее Мутко отвечал за реализацию госполитики в сфере развития физкультуры и спорта, туризма, молодежной политики, а также за организацию, подготовку и проведение ЧМ-2018.

В обновленном распределении обязанностей, размещенном на сайте правительства, применительно к Мутко пункт, касавшийся чемпионата мира по футболу, заменен более широкой формулировкой – «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий».

В пресс-службе вице-премьера пояснили, что это «формальное изменение», за подготовку и проведение ЧМ в России на уровне правительства по-прежнему отвечает Мутко.

По словам источника «Интерфакса» в одном из ведомств, распределение обязанностей между вице-премьерами было уточнено распоряжением главы правительства в январе.

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018», но при этом продолжил курировать подготовку регионов к чемпионату мира.

Незадолго до этого Мутко на полгода приостановил деятельность на посту президента РФС. Исполняющим обязанности стал гендиректор организации Александр Алаев.

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