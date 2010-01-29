Владислав Третьяк: «31 января всей сборной идем на «Движение вверх». Эта лента даже круче, чем «Легенда №17»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о подготовке хоккейной сборной к Олимпиаде в .

«Сейчас на наших хоккеистов и фигуристов ложится двойная ответственность. Вся страна ждет от них побед, олимпийских золотых медалей.

Наша федерация хоккея умеет вести диалог, договариваться. У меня со всеми хорошие отношения. Даже американская и канадская федерация поддерживают российскую хоккейную сборную.

30 января мы играем контрольный матч с командой Белоруссии. А 31-го всей сборной идем на фильм «Движение вверх».

Я недавно его смотрел, так дважды слезы из глаз брызнули. Эта лента о победе наших баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене даже круче, чем «Легенда №17». Заявляю как участник тех событий», – сказал Третьяк.

Напомним, что фильм «Движение вверх» собрал более 2 миллиардов рублей в прокате, что является рекордом России.

«Всему, что умею, я научился у Леонида Парфенова». Режиссер, который снял «Движение вверх»