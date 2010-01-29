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    Владислав Третьяк: «31 января всей сборной идем на «Движение вверх». Эта лента даже круче, чем «Легенда №17»

    Теги ФХР сборная России светская хроника Владислав Третьяк Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Движение вверх (фильм, 2017)

    Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о подготовке хоккейной сборной к Олимпиаде в Пхенчхане.

    «Сейчас на наших хоккеистов и фигуристов ложится двойная ответственность. Вся страна ждет от них побед, олимпийских золотых медалей.

    Наша федерация хоккея умеет вести диалог, договариваться. У меня со всеми хорошие отношения. Даже американская и канадская федерация поддерживают российскую хоккейную сборную.

    30 января мы играем контрольный матч с командой Белоруссии. А 31-го всей сборной идем на фильм «Движение вверх».

    Я недавно его смотрел, так дважды слезы из глаз брызнули. Эта лента о победе наших баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене даже круче, чем «Легенда №17». Заявляю как участник тех событий», – сказал Третьяк.

    Напомним, что фильм «Движение вверх» собрал более 2 миллиардов рублей в прокате, что является рекордом России.

    «Всему, что умею, я научился у Леонида Парфенова». Режиссер, который снял «Движение вверх»

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