Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что побил бы Майка Тайсона на пике его карьеры.
«Если бы я дрался против Тайсона в 86-м, я бы избил этого парня.
Слушайте, я говорю реальные вещи. Знаю, что люди вечно смотрят на старую школу, новую школу, но нет такой школы, где я не был бы номером один», – сказал Уайлдер.
Напомним, что Деонтей Уайлдер будет защищать титул в бою с Луисом Ортисом 3 марта в Нью-Йорке.
Деонтей Уайлдер: «Я побил бы Майка Тайсона образца 86-го года»
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что побил бы Майка Тайсона на пике его карьеры.
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