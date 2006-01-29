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    Деонтей Уайлдер: «Я побил бы Майка Тайсона образца 86-го года»

    Теги Майк Тайсон Деонтей Уайлдер

    Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что побил бы Майка Тайсона на пике его карьеры.

    «Если бы я дрался против Тайсона в 86-м, я бы избил этого парня.

    Слушайте, я говорю реальные вещи. Знаю, что люди вечно смотрят на старую школу, новую школу, но нет такой школы, где я не был бы номером один», – сказал Уайлдер.

    Напомним, что Деонтей Уайлдер будет защищать титул в бою с Луисом Ортисом 3 марта в Нью-Йорке.

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