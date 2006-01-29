Деонтей Уайлдер: «Я побил бы Майка Тайсона образца 86-го года»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что побил бы Майка Тайсона на пике его карьеры.



«Если бы я дрался против Тайсона в 86-м, я бы избил этого парня.



Слушайте, я говорю реальные вещи. Знаю, что люди вечно смотрят на старую школу, новую школу, но нет такой школы, где я не был бы номером один», – сказал Уайлдер.



Напомним, что Деонтей Уайлдер будет защищать титул в бою с Луисом Ортисом 3 марта в Нью-Йорке.