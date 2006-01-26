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    Sports.ru

    169 россиян едут на Олимпиаду, новый контракт Моуринью с «МЮ» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. ОКР опубликовал составы российских сборных на Олимпиаду в Пхенчхане. 169 спортсменов, среди которых Медведева и Загитова, Уайлд и Заварзина, лыжники и аж четверо биатлонистов.

    2. В финале Australian Open среди женских пар Веснина и Макарова играют с Бабош и Младенович.

    3. Тренер Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2020 года. И там есть опция на еще один сезон.

    4. В состав хоккейной сборной России на Олимпиаду вошли игроки лишь трех команд КХЛ. Угадаете все три клуба?

    5. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, победив «Эспаньол». Месси забил 4000-й гол на «Камп Ноу» в истории клуба, Коутиньо дебютировал.

    6. «Динамо» выставило Павла Погребняка. Нападающий и его контракт в последнее время были проблемой для клуба.

    7. В КХЛ «Амур» обыграл «Куньлунь», минское «Динамо» победило «Слован».

    8. «Салават Юлаев» ликвидировал должность генменеджера. Вайсфельд покинул клуб.

    9. Русский день в НХЛ. Овечкин сделал 500-ю голевую передачу и забил 30-й гол в сезоне, Малкин набрал 3 очка, Кузнецов, Наместников и Кучеров – по 2. Все результаты – здесь.

    10. В НБА «Оклахома» обыграла «Вашингтон». Другие результаты – здесь.

    11. Россия подала иски в швейцарские гражданские суды из-за недопуска ряда спортсменов к Играм-2018. А МОК опубликовал критерии допуска россиян к Играм-2018 в Пхенчхане. Неоднозначные.

    12. Для спортсменов, которые не получили приглашения на Игры-2018, будут проведены альтернативные соревнования в России.

    13. В дни матчей ЧМ-2018 к домам, которые находятся неподалеку от стадионов, можно будет подъехать только по пропускам.

    14. Леонид Слуцкий стал консультантом детско-юношеских команд «Ростова».

    Цитата:

    Антон Шипулин о недопуске к Играм-2018: «Я чист и всегда остерегался пить даже обычные витамины»

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