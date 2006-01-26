169 россиян едут на Олимпиаду, новый контракт Моуринью с «МЮ» и другие новости утра

1. ОКР опубликовал составы российских сборных на Олимпиаду в Пхенчхане. 169 спортсменов, среди которых Медведева и Загитова, Уайлд и Заварзина, лыжники и аж четверо биатлонистов.

2. В финале Australian Open среди женских пар Веснина и Макарова играют с Бабош и Младенович.

3. Тренер Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2020 года. И там есть опция на еще один сезон.

4. В состав хоккейной сборной России на Олимпиаду вошли игроки лишь трех команд КХЛ. Угадаете все три клуба?

5. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, победив «Эспаньол». Месси забил 4000-й гол на «Камп Ноу» в истории клуба, Коутиньо дебютировал.

6. «Динамо» выставило Павла Погребняка. Нападающий и его контракт в последнее время были проблемой для клуба.

7. В КХЛ «Амур» обыграл «Куньлунь», минское «Динамо» победило «Слован».

8. «Салават Юлаев» ликвидировал должность генменеджера. Вайсфельд покинул клуб.

9. Русский день в НХЛ. Овечкин сделал 500-ю голевую передачу и забил 30-й гол в сезоне, Малкин набрал 3 очка, Кузнецов, Наместников и Кучеров – по 2. Все результаты – здесь.

10. В НБА «Оклахома» обыграла «Вашингтон». Другие результаты – здесь.

11. Россия подала иски в швейцарские гражданские суды из-за недопуска ряда спортсменов к Играм-2018. А МОК опубликовал критерии допуска россиян к Играм-2018 в Пхенчхане. Неоднозначные.

12. Для спортсменов, которые не получили приглашения на Игры-2018, будут проведены альтернативные соревнования в России.

13. В дни матчей ЧМ-2018 к домам, которые находятся неподалеку от стадионов, можно будет подъехать только по пропускам.

14. Леонид Слуцкий стал консультантом детско-юношеских команд «Ростова».

Цитата:

Антон Шипулин о недопуске к Играм-2018: «Я чист и всегда остерегался пить даже обычные витамины»