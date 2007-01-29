«Атлетик» объявил об уходе Лапорта. «Ман Сити» выкупит его за 65 млн евро

Защитник Эмерик Лапорт покинул «Атлетик».
Баскский клуб официально объявил, что 23-летний футболист воспользовался опцией выкупа контракта. Как сообщалось ранее, сумма отступных составляла 65 миллионов евро.
Ожидается, что в самое ближайшее время защитник перейдет в «Манчестер Сити».
Лапорт попрощался с «Атлетиком»: «Нужно столь многое сказать в нескольких строках…
Хочу поблагодарить всех вас за все то, что вы мне дали. Я пришел в клуб подростком. Здесь я развивался как человек и как футболист.
Меня ждет новый вызов в профессиональной карьере. Хочу, чтоб эти слова были не прощанием, а обещанием вскоре увидеться.
Я покидаю уникальный, особенный клуб, который никогда не забуду».
У «Ман Сити» – самая дорогая защита в истории. Теперь с Лапортом
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