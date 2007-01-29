«Атлетик» объявил об уходе Лапорта. «Ман Сити» выкупит его за 65 млн евро

Защитник Эмерик Лапорт покинул .

Баскский клуб официально объявил, что 23-летний футболист воспользовался опцией выкупа контракта. Как сообщалось ранее, сумма отступных составляла 65 миллионов евро.

Ожидается, что в самое ближайшее время защитник перейдет в «Манчестер Сити».

Лапорт попрощался с : «Нужно столь многое сказать в нескольких строках…

Хочу поблагодарить всех вас за все то, что вы мне дали. Я пришел в клуб подростком. Здесь я развивался как человек и как футболист.

Меня ждет новый вызов в профессиональной карьере. Хочу, чтоб эти слова были не прощанием, а обещанием вскоре увидеться.

Я покидаю уникальный, особенный клуб, который никогда не забуду».

У «Ман Сити» – самая дорогая защита в истории. Теперь с Лапортом