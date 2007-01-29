Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Атлетик» объявил об уходе Лапорта. «Ман Сити» выкупит его за 65 млн евро

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетик примера Испания возможные трансферы трансферы Эмерик Лапорт

    Защитник Эмерик Лапорт покинул «Атлетик».

    Баскский клуб официально объявил, что 23-летний футболист воспользовался опцией выкупа контракта. Как сообщалось ранее, сумма отступных составляла 65 миллионов евро.

    Ожидается, что в самое ближайшее время защитник перейдет в «Манчестер Сити».

    Лапорт попрощался с «Атлетиком»: «Нужно столь многое сказать в нескольких строках…

    Хочу поблагодарить всех вас за все то, что вы мне дали. Я пришел в клуб подростком. Здесь я развивался как человек и как футболист.

    Меня ждет новый вызов в профессиональной карьере. Хочу, чтоб эти слова были не прощанием, а обещанием вскоре увидеться.

    Я покидаю уникальный, особенный клуб, который никогда не забуду».

    У «Ман Сити» – самая дорогая защита в истории. Теперь с Лапортом

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться