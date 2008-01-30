«Арсенал» согласился продать Жиру «Челси» за 15 млн фунтов с бонусами

«Арсенал» и «Челси» согласовали условия трансфера нападающего Оливье Жиру.
По информации источника, «синие» заплатят за форварда 15 миллионов фунтов. Впоследствии «Челси» может также перечислить «пушкарям» бонусы.
Трансфер Жиру будет оформлен после того, как нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал».
Ожидается, что параллельно с этим форвард Миши Батшуайи покинет «Челси» и станет игроком рурского клуба.
Ранее появлялась информация, в соответствии с которой «Арсенал» требовал за Жиру 35 миллионов фунтов.
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