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    Рейтинг WTA. Возняцки вернулась на вершину, Кербер и Младенович – в Топ-10, Шарапова приблизилась к Топ-40

    Теги Мария Шарапова рейтинги WTA Каролин Возняцки Анжелик Кербер Кристина Младенович

    Чемпионка Australian Open Каролин Возняцки стала первой ракеткой мира впервые ровно за шесть лет и начала свою 68-ю неделю в этом качестве.

    Одна полуфиналистка турнира Элиза Мертенс дебютировала в Топ-20, другая, Анжелик Кербер, вернулась в Топ-10; четвертьфиналистки Мэдисон Киз и Элина Свитолина вернулись в Топ-15 и Топ-3 соответственно. Кристина Младенович, проигравшая 15-й одиночный матч подряд, вернулась в Топ-10.

    Каролин Гарсия, Алена Остапенко и Дарья Касаткина, дошедшие в Мельбурне до четвертого, третьего и второго кругов, обновили рейтинговые рекорды и стали седьмой, шестой и 23-й ракетками мира.

    Ализе Корне, продолжающая выступать, несмотря на предъявленное ей обвинение в нарушении допинг-правил, вернулась в Топ-40.

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, выступившая в Мельбурне впервые за два года, поднялась на семь позиций и стала №41.

    WTA Tour Singles Rankings

    Положение на 29 января 2018

    Место Теннисистка (страна) Очки
    1 (2) Каролин Возняцки (Дания) 7965
    2 (1) Симона Халеп (Румыния) 7715
    3 (4) Элина Свитолина (Украина) 6085
    4 (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) 5690
    5 (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5445
    6 (7) Алена Остапенко (Латвия) 4901
    7 (8) Каролин Гарсия (Франция) 4495
    8 (5) Винус Уильямс (США) 4278
    9 (16) Анжелик Кербер (Германия) 3031
    10 (11) Кристина Младенович (Франция) 2935
    14 (20) Мэдисон Киз (США) 2644
    17 (14) Светлана Кузнецова (Россия) 2462
    20 (37) Элиза Мертенс (Бельгия) 2215
    21 (19) Елена Веснина (Россия) 2160
    22 (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2125
    23 (25) Дарья Касаткина (Россия) 1965
    35 (31) Екатерина Макарова (Россия) 1375
    38 (42) Ализе Корне (Франция) 1275
    41 (48) Мария Шарапова (Россия) 1246
    53 (72) Наоми Осака (Япония) 1041
    58 (81) Петра Мартич (Хорватия) 1002
    76 (63) Наталья Вихлянцева (Россия) 861
    84 (96) Екатерина Александрова (Россия) 769
    100 (107) Айла Томлянович (Австралия) 653

     

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