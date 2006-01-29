Рейтинг WTA. Возняцки вернулась на вершину, Кербер и Младенович – в Топ-10, Шарапова приблизилась к Топ-40

Чемпионка Australian Open Каролин Возняцки стала первой ракеткой мира впервые ровно за шесть лет и начала свою 68-ю неделю в этом качестве.
Одна полуфиналистка турнира Элиза Мертенс дебютировала в Топ-20, другая, Анжелик Кербер, вернулась в Топ-10; четвертьфиналистки Мэдисон Киз и Элина Свитолина вернулись в Топ-15 и Топ-3 соответственно. Кристина Младенович, проигравшая 15-й одиночный матч подряд, вернулась в Топ-10.
Каролин Гарсия, Алена Остапенко и Дарья Касаткина, дошедшие в Мельбурне до четвертого, третьего и второго кругов, обновили рейтинговые рекорды и стали седьмой, шестой и 23-й ракетками мира.
Ализе Корне, продолжающая выступать, несмотря на предъявленное ей обвинение в нарушении допинг-правил, вернулась в Топ-40.
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, выступившая в Мельбурне впервые за два года, поднялась на семь позиций и стала №41.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 29 января 2018
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (2)
|Каролин Возняцки (Дания)
|7965
|2 (1)
|Симона Халеп (Румыния)
|7715
|3 (4)
|Элина Свитолина (Украина)
|6085
|4 (3)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|5690
|5 (6)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|5445
|6 (7)
|Алена Остапенко (Латвия)
|4901
|7 (8)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4495
|8 (5)
|Винус Уильямс (США)
|4278
|9 (16)
|Анжелик Кербер (Германия)
|3031
|10 (11)
|Кристина Младенович (Франция)
|2935
|14 (20)
|Мэдисон Киз (США)
|2644
|17 (14)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|2462
|20 (37)
|Элиза Мертенс (Бельгия)
|2215
|21 (19)
|Елена Веснина (Россия)
|2160
|22 (18)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2125
|23 (25)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1965
|35 (31)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1375
|38 (42)
|Ализе Корне (Франция)
|1275
|41 (48)
|Мария Шарапова (Россия)
|1246
|53 (72)
|Наоми Осака (Япония)
|1041
|58 (81)
|Петра Мартич (Хорватия)
|1002
|76 (63)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|861
|84 (96)
|Екатерина Александрова (Россия)
|769
|100 (107)
|Айла Томлянович (Австралия)
|653
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