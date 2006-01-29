Рейтинг WTA. Возняцки вернулась на вершину, Кербер и Младенович – в Топ-10, Шарапова приблизилась к Топ-40

Чемпионка Australian Open Каролин Возняцки стала первой ракеткой мира впервые ровно за шесть лет и начала свою 68-ю неделю в этом качестве.

Одна полуфиналистка турнира Элиза Мертенс дебютировала в Топ-20, другая, Анжелик Кербер, вернулась в Топ-10; четвертьфиналистки Мэдисон Киз и Элина Свитолина вернулись в Топ-15 и Топ-3 соответственно. Кристина Младенович, проигравшая 15-й одиночный матч подряд, вернулась в Топ-10.

Каролин Гарсия, Алена Остапенко и Дарья Касаткина, дошедшие в Мельбурне до четвертого, третьего и второго кругов, обновили рейтинговые рекорды и стали седьмой, шестой и 23-й ракетками мира.

Ализе Корне, продолжающая выступать, несмотря на предъявленное ей обвинение в нарушении допинг-правил, вернулась в Топ-40.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, выступившая в Мельбурне впервые за два года, поднялась на семь позиций и стала №41.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 29 января 2018

