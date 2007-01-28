Муса вернется в ЦСКА, «Реал» разгромил «Валенсию», Иванова и Логинов стали чемпионами Европы и другие новости утра

1. Ахмед Муса вскоре вернется в ЦСКА. Аренда без права выкупа.

2. В 21-м туре примеры «Реал» в гостях разгромил «Валенсию». Роналду забил. Дважды. С пенальти. Теперь у него 100 таких голов в карьере.

3. Возняцки выиграла Australian Open, победив в финале Халеп. Каролин впервые взяла титул на турнире «Большого шлема». В мужском финале сегодня сыграют Федерер и Чилич.

4. CAS начнет озвучивать решения по отстраненным российским спортсменам 30 января.

5. Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы по санному спорту.

6. Александр Логинов стал чемпионом Европы по биатлону в гонке преследования.

7. «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вест Брому». Мерсисайдцы стабильны.

8. В 22-м туре серии А «Ювентус» обыграл «Кьево». Двоих футболистов веронской команды удалили еще при счете 0:0.

9. В 20-м туре бундеслиги «Бавария» сокрушила «Хоффенхайм». Рекордмайстер лидирует с 16-очковым отрывом, на втором месте сейчас бредет «Шальке».

10. Кавани стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». Неймар поздравил.

11. Анюков продлил контракт с «Зенитом» и будет играющим тренером «Зенита-2».

12. Состоялось мастер-шоу, предваряющее Матч звезд НХЛ. У Овечкина самый сильный бросок, Кучеров занял 7-е место в конкурсе мастерства паса.

13. В НБА «Детройт» уступил «Оклахоме», «Голден Стэйт» обыграл «Бостон». Другие результаты – здесь.

14. Демаркус Казинс выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла.

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Владимир Познер: «Спортивное руководство России, знавшее о допинге, нанесло нам гораздо больший ущерб, чем МОК»