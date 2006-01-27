Федерер в финале Australian Open, «Спартак» подписал Максимовича, Ан пишет в МОК и другие новости утра

1. Вторая ракетка мира Роджер Федерер вышел в 30-й финал «Большого шлема». Хен Чон снялся с полуфинального матча Australian Open со швейцарцем в конце второго сета.
2. «Спартак» объявил об аренде защитника Николы Максимовича у «Наполи».
3. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан написал открытое письмо в МОК в связи с недопуском до Пхенчхана-2018. Также письма в МОК направили лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.
4. Прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Испании: «Барселона» сыграет с «Валенсией», «Севилья» – с «Леганесом».
5. Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в спринте на чемпионате Европы в Риднау. Лучший результат в женском спринте – 4-е место Виктории Сливко.
6. МОК опубликовал правила поведения для олимпийских атлетов из России на Олимпиаде-2018. Кстати, «Русского дома» в Пхенчхане не будет.
7. В НБА «Кливленд» обыграл «Индиану», «Сан-Антонио» уступил «Филадельфии». Другие результаты – здесь.
8. РФС подал в ФИФА жалобу на президента Футбольной ассоциации Норвегии из-за его слов о допинге в русском футболе.
9. «Зенит» не отпускает хавбека Олега Шатова в «Краснодар», но брать игрока на второй сбор не хочет. Артем Дзюба, видимо, полетит на второй сбор с «Зенитом-2».
Цитата дня. «С этого дня Олимпиада для меня больше не спорт. МОК забыл принципы де Кубертена». Эмоциональное заявление биатлонистки Екатерины Юрловой.
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