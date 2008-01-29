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    Леонид Тягачев: «После моих резких слов о Родченкове мне даже звонили из МОК. Но расстрелять его при Сталине стоило бы»

    Теги МОК Леонид Тягачев Григорий Родченков

    Бывший глава ОКР Леонид Тягачев сообщил, что ему звонили из МОК после резкого высказывания о Григории Родченкове.

    Тягачев в ноябре предложил расстрелять информатора WADA Родченкова.

    «Я провел всю жизнь в спорте, но вообще не был знаком с Родченковым. И вдруг он получает награду из рук президента страны за успешное выступление в Сочи. А потом уезжает из страны, и начинается. Кто его к нам привел? Как так получилось?

    Когда я резко высказался о нем в прессе, мне даже из МОК позвонили. Но расстрелять его, конечно, при Сталине стоило бы», – рассказал Тягачев.

    Тягачев предложил расстрелять Родченкова

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