Шипулин, Устюгов и другие россияне не допущены до Олимпиады, Маскерано покидает «Барселону» и другие новости утра

1. 23 января МОК устроил «Черный вторник» российского спорта. До Олимпиады-2018 не допустили биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, двух фигуристов, пятерых хоккеистов, большую часть биатлонной команды, почти всю сборную по конькобежному спорту, двух саночниц, бобслеистов и шорт-трекисток. Решения принимались даже не на основании нарушения антидопинговых правил, но в ОКР верят, что до бойкота Игр не дойдет.

2. Болельщикам запретят проносить флаги России на спортивные объекты в Пхенчхане-2018. Нейтрального флага, «Олимпийских атлетов из России» и прочих санкций МОК мало. А поддержку россиян тоже будут глушить?

3. В ответном полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Бристоль Сити» (3:2) благодаря голу Кевина де Брюйне на 96-й минуте и в 3-й раз за 5 лет вышел в финал, где соперником «горожан» станет кто-то из Лондона – «Арсенал» или «Челси» (первый матч – 0:0).

4. В регулярном чемпионате КХЛ прошло 6 игр. «Ак Барс» победил ЦСКА (6:4), со скандалом. Максим Сушинский вошел в совет директоров «Авангарда», но пока это не помогло – команда опустилась на восьмое место в Восточной конференции.

5. Трансферы. «ПСЖ» подписал Лассана Диарра: от «Анжи» до Парижа! «Барселона» объявила об уходе Хавьера Маскерано (спойлер – в Китай). Фил Невилл возглавил женскую сборную Англии и сразу удалил аккаунт в твиттере из-за реакции на сексистские сообщения.

6. В НХЛ Александр Радулов продолжает набирать очки – в последних 8 матчах их уже 15, «Даллас» разгромил «Флориду» (6:1). Два очка Наместникова, прервавшего длинную безголевую серию, помогли «Тампе» одолеть «Нэшвилл» (4:3 ОТ). Все результаты дня.

7. «Севилья» разобралась с «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании (2:1, 3:1) и вышла в полуфинал.

8. В НБА «Сан-Антонио» взял верх над «Кливлендом» (114:102), Олдридж набрал больше Леброна – 30 против 28, зато для лидера «Кэвс» одно из них стало 30-тысячным в лиге. Он достиг этой отметки самым молодым в истории лиги. Все результаты дня.

9. Георгий Джикия успешно прооперирован в Риме и уже шутит. Возможно, он сыграет на ЧМ-2018. А пока Комитет по этике РФС вынес защитнику «Спартака» замечание за резонансный твит о «шоколадках» и оштрафовал пресс-атташе клуба.

10. Политика. Плющенко, Поветкин, Навка, Исинбаева и Алекно вошли в число доверенных лиц Путина. Не Putin Team единым. А между тем в Либерии состоялась инаугурация Джорджа Веа, первого в истории президента страны, получавшего «Золотой мяч».

11. «Локомотив» в товарищеском матче сыграл вничью с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1), «Динамо» и «Стумбрас» (0:0) также не выявили победителя.

12. Кино. Документальный фильм о российском допинге «Икар» номинирован на «Оскар». Но мы лучше пожелаем удачи на церемонии Кобе Брайанту, он номинирован за анимационную короткометражку. И за «Нелюбовь» Звягинцева побелеем :)

13. Опрос дня. Ирина Роднина и Лев Яшин вошли в топ-15 «Русских кумиров XX века».

14. Поступок дня. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов подарил новую форму тренерам школы «Нефтехимика». Последовал примеру Кучерова? Хороший флешмоб.

Цитата дня. «МОК и WADA – твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам» – Алексей Ягудин резче других отреагировал на массовое отстранение российских спортсменов от Олимпиады.

Материал дня! Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады