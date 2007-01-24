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Sports.ru NBA

    НБА. «Сан-Антонио» выиграл у «Кливленда», «Лейкерс» одолели «Бостон» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Кливленд Голден Стэйт Лейкерс Бруклин Нью-Йорк Орландо Сакраменто Сан-Антонио НБА видео Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят пять матчей. «Сан-Антонио» на своей площадке взял верх над «Кливлендом» Леброна Джеймса.

    В Лос-Анджелесе «Лейкерс» с минимальной разницей обыграли принципиального соперника «Бостон».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Сакраменто 99:105 (27:28, 26:24, 29:25, 17:28)
    Дата проведения
    24 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика

    Оклахома-Сити – Бруклин 109:108 (30:26, 17:33, 27:26, 35:23)
    Дата проведения
    24 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Сан-Антонио – Кливленд 114:102 (25:29, 38:26, 26:26, 25:21)
    Дата проведения
    24 января, 04.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика

    Голден Стэйт – Нью-Йорк 123:112 (21:31, 37:29, 37:26, 28:26)
    Дата проведения
    24 января, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Лейкерс – Бостон 108:107 (15:21, 30:32, 31:21, 32:33)
    Дата проведения
    24 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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