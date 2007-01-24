НБА. «Сан-Антонио» выиграл у «Кливленда», «Лейкерс» одолели «Бостон» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят пять матчей. «Сан-Антонио» на своей площадке взял верх над «Кливлендом» Леброна Джеймса.
В Лос-Анджелесе «Лейкерс» с минимальной разницей обыграли принципиального соперника «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 24 января, 06.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 24 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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