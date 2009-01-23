«Авангард» опустился на восьмое место в Восточной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата «Сибирь» дома переиграла «Ладу» (2:0).

Таким образом, новосибирцы одержали пятую победу подряд, набрали 85 очков и поднялись на седьмое место в Восточной конференции.

На восьмую позицию в таблице опустился , у которого на данный момент 84 очка. У обоих команд сыграно по 54 игры.

После олимпийской паузы «Авангард» и сыграют между собой. Матч состоится в Омске 27 февраля.