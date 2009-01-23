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    «Авангард» опустился на восьмое место в Восточной конференции

    Теги Авангард Сибирь КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома переиграла «Ладу» (2:0).

    Таким образом, новосибирцы одержали пятую победу подряд, набрали 85 очков и поднялись на седьмое место в Восточной конференции.

    На восьмую позицию в таблице опустился «Авангард», у которого на данный момент 84 очка. У обоих команд сыграно по 54 игры.

    После олимпийской паузы «Авангард» и «Сибирь» сыграют между собой. Матч состоится в Омске 27 февраля.

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