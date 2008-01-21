Загитова выиграла ЧЕ по фигурному катанию, бронза Шипулина в пасьюте, Шарапова вылетела с AO и другие новости утра

1. Алина Загитова выиграла чемпионат Европы в Москве, Евгения Медведева – 2-я. Мария Сотскова завершила соревнования на 4-й строчке. В танцах на льду французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон выиграл с мировым рекордом, российские пары Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев и Александра Степанова – Иван Букин взяли серебро и бронзу.

2. Антон Шипулин финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. Норвежец Йоханнес Бо победил с огромным отрывом, французская машина Мартен Фуркад один раз промахнулся и был вторым. Женский пасьют выиграла немка Лаура Дальмайер, россиянка Екатерина Юрлова – 14-я.

3. Мария Шарапова вылетела с Australian Open, в 3-м круге разгромно проиграв немке Анжелик Кербер (1:6, 3:6).

4. В АПЛ без сюрпризов: «Челси» развалил «Брайтон», «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Бернли», а «Манчестер Сити» уверенно победил «Ньюкасл».

5. СКА победил «Амур», «Куньлунь» в гостях проиграл «Локомотиву» и другие результаты КХЛ.

6. «Арсенал» сделал первое предложение о трансфере форварда «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга – чуть более 50 млн евро.

7. Радулов набрал 200-е очко в НХЛ, Проворов и Бучневич забросили по шайбе, Дадонов сделал 2 голевые передачи. Все результаты – здесь.

8. В рамках UFC 220 американец Стипе Миочич встречается с французом Франсисом Нганну.

9. В НБА «Оклахома» победила «Кливленд», «Хьюстон» – «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

10. «Барселона» в 2010-2013 годах перевела в фонд Лионеля Месси около 7,5 млн евро. Возможно, это уклонение от уплаты налогов.

11. Президент Федерации футбола Норвегии заявил, что если футбол является частью допинговой системы России, надо рассмотреть вопрос об отстранении российской сборной от турниров.

Цитата дня. «Никого не касается, сколько пива футболисты пьют в отпуске. Да хоть несколько ящиков». Полузащитник «Спартака» Фернандо объясняет про отдых.