Комитет по этике вынес Джикии замечание за твит и оштрафовал Трахтенберга на 20 тысяч рублей

Комитет по этике РФС рассмотрел дело с твитом защитника Георгия Джикии о «шоколадках».

Джикии вынесли замечание. Глава пресс-службы «Спартака» оштрафован на 20 тысяч рублей.

На заседании от «Спартака» присутствовали сам Трахтенберг и клубный юрист. Джикия сейчас находится в Риме, где вчера был прооперирован из-за разрыва крестообразной связки.

«Это мой друг, моя брата». Бразильцы «Спартака» не парятся о шоколадках