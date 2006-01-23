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    Комитет по этике вынес Джикии замечание за твит и оштрафовал Трахтенберга на 20 тысяч рублей

    Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Леонид Трахтенберг Комитет по этике Георгий Джикия

    Комитет по этике РФС рассмотрел дело с твитом защитника «Спартака» Георгия Джикии о «шоколадках».

    Джикии вынесли замечание. Глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей.

    На заседании от «Спартака» присутствовали сам Трахтенберг и клубный юрист. Джикия сейчас находится в Риме, где вчера был прооперирован из-за разрыва крестообразной связки.

    «Это мой друг, моя брата». Бразильцы «Спартака» не парятся о шоколадках

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