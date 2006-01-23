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Sports.ru NBA

    Кобе Брайант номинирован на «Оскар» за анимационный короткометражный фильм

    Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА

    Анимационный короткометражный фильм «Dear Basketball» («Дорогой Баскетбол») о жизни и карьере бывшей звезды «Лейкерс» Кобе Брайанта номинирован на премию «Оскар», сообщает SI.com.

    В подготовке фильма, продюсером которого стал сам Брайант, принимали участие известный композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин, который долгое время сотрудничал со студией «Disney» и приложил руку к созданию таких шедевров, как «Русалочка» и «Аладдин». Премьера состоялась в апреле на кинофестивале Трайбека.

    Фильм, продолжительность которого составляет 5 минут и 22 секунды, основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении спортивной карьеры. При этом сам баскетболист читает текст за кадром.

    90-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2017 год состоится 4 марта.

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