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    «Барселона» объявила об уходе Маскерано. Он выиграл с клубом 18 трофеев

    Теги Барселона примера Испания трансферы Хавьер Маскерано высшая лига Китай Жозеп Бартомеу Хэбэй Чайна Форчун

    Защитник Хавьер Маскерано покидает «Барселону».

    Каталонский клуб подтвердил, что в среду состоится церемония прощания с аргентинским футболистом.

    На мероприятии будут присутствовать игроки сине-гранатовых и президент Жозеп Бартомеу.

    Маскерано провел в «Барселоне» семь с половиной сезонов после перехода из «Ливерпуля» в августе 2010 года.

    В составе клуба он завоевал 18 официальных трофеев (включая 2 Лиги чемпионов и 4 чемпионских титула в Испании), проведя в общей сложности 334 матча.

    Ранее стало известно, что Маскерано переходит в китайский в «Хэбэй Чайна Форчун».

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