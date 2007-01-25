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    Кубок Испании. «Реал» дома уступил «Леганесу» и вылетел в 1/4 финала

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Атлетико Эспаньол Кубок Испании результаты Алавес Леганес

    В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» победила «Атлетико» (3:1), «Реал» на своем поле неожиданно проиграл «Леганесу» (1:2) и покинул турнир, а «Браселона» сыграет с «Эспаньолом».

    Кубок Испании

    1/4 финала

    Вторые матчи

    Севилья – Атлетико 3:1 (1:1, 2:0)
    Дата проведения
    23 января, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Эскудеро, 1:1 – 13 Гризманн, 2:1 – 48, пенальти Банега, 3:1 – 79 Сарабия.
    СевильяРико, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес (Писарро, 84), Сарабия, Корреа (Нолито, 87), Муриэль (Бен-Йеддер, 73).
    АтлетикоМойя, Хименес (Парти, 64), Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Габи (Торрес, 56), Коке, Корреа (Феррейра Карраско, 60), Гризманн, Гамейро.
    Предупреждения:
    Хименес (18), Банега (27), Васкес (54), Габи (54), Корреа (57), Навас (63), Торрес (84), Меркадо (90).

    Первый матч: 2:1

    Алавес – Валенсия 2:1 (0:0, 2:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 2:3
    Дата проведения
    24 января, 21.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 73 Мунир, 1:1 – 77 Санти Мина, 2:1 – 86 Собрино.
    АлавесСивера, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли (Демирович, 85), Ибаи Гомес (Мунир, 72), Пина, Торрес, Педраса, Собрино, Гвидетти (Перес, 72).
    ВаленсияДоменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габриэл (Гарай, 23), Максимович (Санти Мина, 77), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Вьетто (Родриго, 59), Дзадза.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3.
    Предупреждения:
    Торрес (48), Максимович (50), Рубен Везу (61), Педраса (66), Кондогбиа (79), Мунир (80), Парехо (85), Гонсалу Гедеш (93), Пина (96), Дуарте (97), Санти Мина (103).

    Первый матч: 1:2

    Реал Мадрид – Леганес 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    24 января, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 31 Эрасо, 1:1 – 47 Бензема, 1:2 – 55 Пирес.
    Реал МадридКасилья, Начо, Тео, Хакими (Карвахаль, 68), Рамос, Иско (Майораль, 77), Льоренте (Модрич, 69), Васкес, Ковачич, Асенсио, Бензема.
    ЛеганесШампань, Бустинса, Рико, Тито, Сиовас (Мантовани, 58), Брашанац, Пирес, Эрасо, Эль-Жар (Наранхо, 80), Амрабат (Рауль Гарсия, 70), Бовю.
    Предупреждения:
    Тито (27), Шампань (75), Рамос (80).

    Первый матч: 1:0

    Барселона – Эспаньол
    Дата проведения
    25 января, 23.30, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 0:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Испании

    Статистика Кубка Испании

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