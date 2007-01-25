Кубок Испании. «Реал» дома уступил «Леганесу» и вылетел в 1/4 финала

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» победила «Атлетико» (3:1), на своем поле неожиданно проиграл «Леганесу» (1:2) и покинул турнир, а «Браселона» сыграет с «Эспаньолом».

Кубок Испании

1/4 финала

Вторые матчи

Первый матч: 2:1

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:0

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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