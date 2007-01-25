Кубок Испании. «Реал» дома уступил «Леганесу» и вылетел в 1/4 финала

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» победила «Атлетико» (3:1), «Реал» на своем поле неожиданно проиграл «Леганесу» (1:2) и покинул турнир, а «Браселона» сыграет с «Эспаньолом».
Кубок Испании
1/4 финала
Вторые матчи
- Дата проведения
- 23 января, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Рико, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес (Писарро, 84), Сарабия, Корреа (Нолито, 87), Муриэль (Бен-Йеддер, 73).
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Атлетико –
Мойя, Хименес (Парти, 64), Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Габи (Торрес, 56), Коке, Корреа (Феррейра Карраско, 60), Гризманн, Гамейро.
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 24 января, 21.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 1:0 – 73 Мунир, 1:1 – 77 Санти Мина, 2:1 – 86 Собрино.
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Алавес –
Сивера, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли (Демирович, 85), Ибаи Гомес (Мунир, 72), Пина, Торрес, Педраса, Собрино, Гвидетти (Перес, 72).
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Валенсия –
Доменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габриэл (Гарай, 23), Максимович (Санти Мина, 77), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Вьетто (Родриго, 59), Дзадза.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3.
- Предупреждения:
- Торрес (48), Максимович (50), Рубен Везу (61), Педраса (66), Кондогбиа (79), Мунир (80), Парехо (85), Гонсалу Гедеш (93), Пина (96), Дуарте (97), Санти Мина (103).
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 24 января, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Касилья, Начо, Тео, Хакими (Карвахаль, 68), Рамос, Иско (Майораль, 77), Льоренте (Модрич, 69), Васкес, Ковачич, Асенсио, Бензема.
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Леганес –
Шампань, Бустинса, Рико, Тито, Сиовас (Мантовани, 58), Брашанац, Пирес, Эрасо, Эль-Жар (Наранхо, 80), Амрабат (Рауль Гарсия, 70), Бовю.
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 25 января, 23.30, «Камп Ноу»
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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