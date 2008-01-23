МОК: «Невключение в список приглашенных на Игры-2018 не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила»

Глава комиссии Международного олимпийского комитета ( ) по допуску российских спортсменов до Пхенчхана-2018 Валери Фурнейрон рассказала о том, каким образом принимаются решения по приглашению атлетов на Игры.

«Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашенными на зимние Олимпийские игры.

Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что ни про кого из тех, кто будет приглашен, нет ни малейших сомнений или подозрений.

Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила – не должно автоматически ставить под сомнение их целостность.

МОК хотел бы уточнить, что, возможно, по прежнему будут проводиться дополнительные расследования и антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, которые признаны соответствующими для получения приглашения», – сказала Фурнейрон.

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