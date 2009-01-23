Алексей Ягудин: «МОК и WADA – твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на Игры-2018 фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.
«Что за х… Реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный п…ц!
А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики! МОК, WADA, все, кто принимал и принимает эти решения, – твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта!
Разрывается сердце от новостей!» – написал Ягудин.
Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады
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