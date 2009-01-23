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    Алексей Ягудин: «МОК и WADA – твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам»

    Теги Алексей Ягудин сборная России МОК танцы на льду WADA Пхенчхан-2018 пары Ксения Столбова Иван Букин

    Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на Игры-2018 фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.

    «Что за х… Реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный п…ц!

    А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики! МОК, WADA, все, кто принимал и принимает эти решения, – твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта!

    Разрывается сердце от новостей!» – написал Ягудин.

    Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады

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