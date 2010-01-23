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    Sports.ru

    Гараничева, Столбову, хоккеистов и конькобежцев не пустили в Пхенчхан-2018. Хроника жуткого дня

    Теги сборная России Антон Белов сборная России сборная России сборная России жен МОК сборная России сборная России жен шорт-трек Антон Шипулин Денис Юсков Сергей Плотников Пхенчхан-2018 санный спорт Алексей Волков Евгений Гараничев Татьяна Иванова Ксения Столбова Иван Букин Михаил Науменков Сергей Устюгов Валерий Ничушкин Павел Кулижников Виктория Демченко Алексей Береглазов Роман Кошелев Юлия Шокшуева

    Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Олимпиады-2018 в Пхенчхане лидеров сборной России сразу в нескольких видах спорта, придумав систему «приглашений» на Игры, в получении которых отказывают и тем, кто не нарушал «антидопинговые правила». Здесь не поможет даже CAS.

    Началось все вчера, когда шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не был допущен до Олимпийских игр из-за упоминания в докладе Макларена. За ним последовали шорт-трекисты Денис Айрапетян и Владимир Григорьев. А сегодня Россия лишилась целой россыпи звезд, имевших реальные шансы на медали любого достоинства.

    1. Утро началось с недопуска до Пхенчхана биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. «Советский спорт» сообщил, что их и Ана не допустили до Игр-2018 из-за базы данных РУСАДА. Le Monde утверждает: допинг-пробы Шипулина и Ана в Сочи-2014 были подменены.

    2. Российский биатлон на Олимпиаде лишился не только главной звезды, а также Алексея Волкова и Евгения Гараничева, но и почти всей команды. МОК допустил только троих из одиннадцати спортсменов из заявки на Пхенчхан-2018. По информации Sports.ru, допуск получили лишь Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Теперь российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпиаде, СБР не будет давить и давать спортсменам рекомендаций.

    3. Хоккейная сборная России недосчиталась пяти игроков. Не едут на Игры защитники Антон БеловАлексей Береглазов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин. Тренерский штаб допущен до Олимпиады-2018 в полном составе.

    4. Пропололи и команду России по фигурному катанию, запретив ехать на Игры Ксении Столбовой (в паре с Федором Климовым они были чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях и взяли серебро на чемпионате Европы-2018) и Ивану Букину (в паре с Александрой Степановой завоевали бронзу европейского первенства).

    5. На Олимпиаду-2018 не поедет почти вся сборная России по конькобежному спорту. В мужской команде «зарезали» 90% спортсменов, не пригласив в частности Павла Кулижникова и Дениса Юскова. В женской команде вычеркнули 80% спортсменок, оставив в заявке Ольгу Граф, Ангелину Голикову и Наталью Воронину.

    6. Две российские саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко пополнили скорбный список тех, кто не был допущен к Пхенчхану-2018 по решению МОК.

    7. Российские бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева также не допущены до Игр.

    8. И это еще не конец. Спортивный агент Андрей Митьков заявил, что в Пхенчхан-2018 не пригласят ни одного участника Сочи-2014.

    9. Министр спорта России Павел Колобков пообещал всем спортсменам, которые не примут участия в Играх, что они «получат финансовую и юридическую поддержку». Ничего нового. Обещают уже несколько лет, а реальных действий мы так и не дождались.

    Цитаты дня:

    «Глубоко сожалеем из-за недопуска наших спортсменов к Играм-2018» – Дмитрий Песков сожалеет, но будут ли какие-то действия...

    «Винить в этом нужно только Мутко и его бригаду» – Александр Тихонов сразу нашел виновных. Всех ли?

    «Зависть застилает людям глаза и мозги. Решение МОК – настоящий садизм» – Иоланда Чен в гневе.

    «В МОК хотят, чтобы у России лопнуло терпение, мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще» – Николай Валуев, возможно, не так далек от истины.

    Материал дня! Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады. LIVE

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