Санчес в «МЮ», Мхитарян в «Арсенале», Виктора Ана не пустили на Олимпиаду и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» обменял Генриха Мхитаряна в «Арсенал» на Алексиса Санчеса. Чилиец «рад перейти в самый большой клуб в мире», а армянин «всегда мечтал играть за «Арсенал».

2. МОК не допустил Виктора Ана к Пхенчхану-2018 из-за упоминания в докладе Макларена. Шорт-трекисты Денис Айрапетян и Владимир Григорьев также не допущены до Игр-2018. Кто еще не едет на Олимпиаду?

3. «Ливерпуль» закрыл 24-й тур АПЛ, уступив в гостях «Суонси» (0:1). Год назад валлийцы, как и сейчас, победили, располагаясь на 20-м месте в таблице. «Ювентус» буднично обыграл «Дженоа» (1:0) и по итогам 21-го тура серии А сократил отрыв от «Наполи» до одного очка.

4. В регулярном чемпионате КХЛ прошли 7 матчей. СКА дома проиграл московскому «Динамо» (2:3 ОТ), Олег Знарок считает, что «перед Олимпиадой все боятся травм». «Автомобилист» и «Трактор» вышли в плей-офф, минское «Динамо» – нет.

5. Якупов забил 9-й гол в сезоне. Все результаты в НХЛ.

6. «Зенит» разгромил «Копенгаген» (5:0), «Спартак» проиграл «Астане» (2:3), «Краснодар» победил «Локомотив» из Ташкента (2:1), ЦСКА сыграл вничью с «Хорсенс» (2:2) и другие результаты клубов РФПЛ в товарищеских матчах.

7. В НБА «Хьюстон» обыграл «Майами». Другие результаты – здесь. «Милуоки» уволил Джейсона Кидда.

8. Сделки и трансферы. «Ман Сити» продлил контракт с де Брюйне до 2023 года, Кевин будет зарабатывать 13,5 миллиона евро в год. Рафинья сменил «Барселону» на «Интер». Кепа Аррисабалага продлил контракт с «Атлетиком» до 2025 года. Прощай «Реал»? «Спартак» отказался от покупки Лукаса Вериссимо. Артем Дзюба перейдет в тульский «Арсенал», в «Уфу» не захотела его супруга.

9. В 1/4 финала Australian Open Григор Димитров играет с Кайлом Эдмундом.

10. Эели Толванен и еще 15 игроков из КХЛ попали в состав сборной Финляндии на Олимпиаду-2018.

11. Харри Кейн признан лучшим игроком сборной Англии в 2017 году. В молодежной сборной Англии выделили вратаря Джордана Пикфорда.

12. ФИФА будет использовать видеоповторы на ЧМ-2018. Но это неточно. А вот точность решений системы – 98,9%.

13. Драфт НХЛ-2018. Андрей Свечников занял первое место в рейтинге игроков из Северной Америки. Григорий Денисенко, Виталий Кравцов и пять шведов в топе рейтинга хоккеистов из Европы.

14. ФСБ требует остановить производства в городах ЧМ-2018 на время проведения турнира. Химпредприятие, нефтеперерабатывающий завод, авиационные бомбы...

Цифра дня. «Движение вверх» посмотрели уже 9,35 миллиона человек, а фильм превзошел рекорд «Аватара» по сборам за первые 25 дней – 2373,1 миллиона рублей.

Поступок дня. Форвард «Тампы» Никита Кучеров подарил машину (Land Cruiser) своему детскому тренеру.

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«Все доказательства о допинге в Сочи-2014 сфабрикованы. Это чьи-то фантазии» – Ольга Зайцева продолжает отстаивать свою невиновность.



«Я изобью Фергюсона и скажу МакГрегору встать в очередь» – Хабиб Нурмагомедов предельно уверен в себе.

«Достоевский – это сильно, но до конца понять его не могу» – Антон Бабиков о литературе.