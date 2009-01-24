Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Болельщикам запретят проносить флаги России на спортивные объекты в Пхенчхане-2018

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Василий Конов

    Главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что на Олимпиаде-2018 болельщикам будет запрещено проносить на спортивные объекты флаги стран, не участвующих в Играх.

    5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от Пхенчхана-2018. Спортсмены, которым МОК позволит выступить на Играх, будут представлять команду «Олимпийских атлетов из России».

    «Ну что, флаги не принимающих участия в Олимпийских играх стран запрещено теперь проносить болельщикам на трибуны Олимпийских объектов на Играх в Пхенчхане.

    Напомню, Россия не принимает участия в Олимпийских играх. То есть формально флаг России под запретом на всех объектах Игр», – написал Конов.

    Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады

    Опрос

    Нужно ли теперь России ехать на Олимпиаду?

    52755 голосов 283
    • Да, бойкот - возврат в 80-е
      44%
    • Нет, это унижение
      56%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться