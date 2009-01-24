Болельщикам запретят проносить флаги России на спортивные объекты в Пхенчхане-2018

Главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что на Олимпиаде-2018 болельщикам будет запрещено проносить на спортивные объекты флаги стран, не участвующих в Играх.

5 декабря Международный олимпийский комитет ( ) отстранил Россию от Пхенчхана-2018. Спортсмены, которым МОК позволит выступить на Играх, будут представлять команду «Олимпийских атлетов из России».

«Ну что, флаги не принимающих участия в Олимпийских играх стран запрещено теперь проносить болельщикам на трибуны Олимпийских объектов на Играх в .

Напомню, Россия не принимает участия в Олимпийских играх. То есть формально флаг России под запретом на всех объектах Игр», – написал Конов.

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