Леброн Джеймс стал самым молодым игроком НБА, который набрал 30 тысяч очков

Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс стал самым молодым игроком в истории , который достиг отметки в 30 тысяч очков за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.

Юбилейное попадание Джеймса состоялось во время матча с «Сан-Антонио», в котором потерпел поражение со счетом 102:114.

Джеймс, который набрал 30-тысячное очков в возрасте 33 лет, присоединился к Кариму Абдул-Джаббару (38 387 очков), Карлу Мэлоуну (36 928), Кобе Брайанту (33 643), Майклу Джордану (32 292), Уилту Чемберлену (31 419) и Дирку Новицки (30 837).

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