КХЛ. «Ак Барс» против ЦСКА, «Салават Юлаев» уступил «Йокериту»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 23 января, 16.30, «Барыс Арена»
- 1:0 – 5 Дэллман (Доус, Старченко)
- 1:1 – 28 Паренто (Василевский, Чесалин)
- 2:1 – 42 Доус (Евдокимов, Маклюков)
- 2:2 – 57 Василевский (Кучерявенко, Голышев)
- Дата проведения
- 23 января, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 23 января, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 23 января, 19.30, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 23 января, 19.30, «Шайба»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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