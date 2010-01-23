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    КХЛ. «Ак Барс» против ЦСКА, «Салават Юлаев» уступил «Йокериту»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Лада Нефтехимик Витязь Автомобилист результаты Слован Йокерит КХЛ Барыс Сочи

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Сибирь – Лада 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Дата проведения
    23 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 52 Шаров (Ермаков, Основин)
    2:0 – 58 Шаров (Санников, Основин)
    Барыс – Автомобилист 2:3 (1:0, 0:1, 1:1)
    Дата проведения
    23 января, 16.30, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 5 Дэллман (Доус, Старченко)
    1:1 – 28 Паренто (Василевский, Чесалин)
    2:1 – 42 Доус (Евдокимов, Маклюков)
    2:2 – 57 Василевский (Кучерявенко, Голышев)
    Салават Юлаев – Йокерит 4:5 (2:1, 1:2, 1:1)
    Дата проведения
    23 января, 17.00, «Уфа-Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 9 Мозес (Виртанен)
    1:1 – 15 Арзамасцев (Гончаров, Ткачев)
    2:1 – 16 Хартикайнен (Панин, Кемппаинен)
    2:2 – 27 Йенсен ()
    3:2 – 33 Майоров (Солодухин, Солодухин)
    3:3 – 39 Йоэнсуу (Регин, Палола)
    4:3 – 44 Умарк (Бурдасов, Ларсен)
    4:4 – 53 Регин ()
    Нефтехимик – Слован 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
    Дата проведения
    23 января, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 16 Ганзл (Густафссон, Филатов)
    2:0 – 24 Ганзл (Секстон, Филатов)
    3:0 – 30 Порядин (Брынцев, Кулаков)
    4:0 – 32 Авцин (Бикмуллин)
    5:0 – 46 Филатов (Секстон)
    5:1 – 50 Грнка (Геноуэй, Депрэ)
    Ак Барс – ЦСКА 4:4 (2 период)
    Дата проведения
    23 января, 19.30, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 8 Ландер (Секач, Бурмистров)
    1:1 – 10 Шумаков (Капризов, Шалунов)
    1:2 – 13 Шалунов (Капризов)
    2:2 – 16 Ткачев (Азеведо, Марков)
    3:2 – 23 Бурмистров (Глинкин)
    3:3 – 28 Скотт (Блажиевский, Робинсон)
    3:4 – 31 Шалунов (Марченко, Науменков)
    Сочи – Витязь 0:2 (3 период)
    Дата проведения
    23 января, 19.30, «Шайба»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 2 Горак (Макеев)
    0:2 – 39 Рендулич (Семенов)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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