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    ФХР назвала хоккеистов, которые смогут сыграть на Олимпиаде-2018

    Теги ФХР сборная России Андрей Зубарев Антон Белов Илья Каблуков Сергей Широков Сергей Мозякин Василий Кошечкин Сергей Андронов Евгений Кетов Вячеслав Войнов Павел Дацюк Илья Ковальчук Антон Бурдасов Виктор Тихонов-младший Богдан Киселевич Динар Хафизуллин Сергей Плотников Никита Нестеров Максим Шалунов Вадим Шипачев Пхенчхан-2018 Иван Телегин Алексей Марченко Никита Гусев Александр Шарыченков Сергей Калинин олимпийский хоккейный турнир Егор Яковлев Николай Прохоркин Роман Любимов Владимир Ткачев Михаил Григоренко Михаил Науменков Илья Любушкин Илья Сорокин Сергей Шумаков Никита Трямкин Владислав Гавриков Валерий Ничушкин Игорь Шестеркин Василий Демченко Алексей Береглазов Павел Красковский Александр Барабанов Егор Коршков Кирилл Капризов Илья Самсонов Артем Зуб Егор Рыков Андрей Светлаков

    ФХР получила от ОКР информацию о приглашенных на Олимпиаду-2018 хоккеистах.

    В этот список включены:

    Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Василий Демченко, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Никита Трямкин, Максим Шалунов, Александр Шарыченков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

    На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

    Учитывая повышенный ажиотаж вокруг вопроса участия нашей команды в предстоящих Олимпийских играх, Федерация хоккея России считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях.

    Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения.

    При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов.

    В настоящий момент ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных спортсменов.

    Окончательный состав сборной России будет объявлен 25 января.

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