«Барселона» и «Бавария» сильно оторвались, фэйр-плей для трансферов и другие новости утра

1. «Барселона» уничтожила «Бетис» (5:0) и оторвалась от второго места уже на 11 очков. «Реал» разгромил «Депортиво» (7:1), другие матчи Испании тут.

2. В НФЛ близится главный матч года. За Супербоул сыграют действующие чемпионы «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Филадельфия Иглз».

3. Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне и лидирует в списке снайперов НХЛ. Но это не помогло «Вашингтону» в матче с «Филадельфией» (1:2). Остальные матчи дня – здесь.

4. Стал известен полный состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду. Коляда, Алиев, Медведева и Загитова – в строю.

5. Трансферы в российском футболе: «Динамо» подписало защитника сборной Рауша, а Набиуллин может перейти из «Рубина» в «Спартак» или «Зенит».

6. «Бавария» оторвалась от второго места в таблице на 16 очков. Это рекорд бундеслиги. Безжалостно.

7. Кайшева, Услугина и Виролайнен вошли в предварительный состав сборной России на Пхенчхан-2018. Критерии СБР пока выполнили только Шипулин и Юрлова.

8. Еще интересные футбольные результаты: Харри Кейн снова забил, но «Тоттенхэм» не победил «Саутгемптон» (1:1). Второе поражение «ПСЖ» в чемпионате Франции – от «Лиона» (1:2, Депай забил победный на 94-й минуте). «Интер» сыграл вничью с «Ромой» (1:1), «Наполи» одолел «Алаланту» (1:0).

9. Мартен Фуркад выиграл масс-старт и довел рекорд до 18 подиумов подряд (Шипулин – на 9-м месте). У девушек победила Домрачева, Кузьмина – 2-я, Юрлова – 10-я.

10. УЕФА хочет ввести фэйр-плей для транферов. Разница между покупками и продажами – не более 100 млн евро.

11. День в КХЛ: «Салават Юлаев» забросил 3 шайбы за минуту и обыграл «Слован» (5:3), «Сочи» проиграл ЦСКА (1:3).

12. НБА: 40 очков Ирвинга не спасли «Бостон» в матче с «Орландо» и другие результаты ночи.

Цитата дня. Мирча Луческу: «Начинаю сомневаться в уме Лодыгина»