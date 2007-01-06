Венгер дисквалифицирован на 3 матча, ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» без зрителей, Канада выиграла МЧМ и другие новости утра

1. В 3-м раунде Кубка Англии «Ливерпуль» победил «Эвертон» (2:1) благодаря голу в дебютной игре самого дорогого защитника в истории футбола Виргила ван Дейка, а «Манчестер Юнайтед» переиграл «Дерби Каунти» (2:0).

2. Арсен Венгер дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован 40 тысяч фунтов за высказывания в адрес судей и поведение после игры с «Вест Бромвичем» (1:1). Тренеру «Арсенала» еще может прилететь за слова до и после матча с «Челси» (2:2).

3. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА в Белграде пройдет без зрителей. УЕФА наказал сербов за поддержку генерала Ратко Младича, которого Гаагский трибунал осенью приговорил к пожизненному заключению.

4. В КХЛ ЦСКА в гостях забросил 7 шайб «Витязю», СКА – 6 «Трактору», «Авангард» выиграл в первом матче при Германе Титове, «Адмирал» проиграл 6-й матч подряд, «Сибирь» победила в 5-й игре кряду.

5. «ПСЖ» предложил форварду «Реала» Криштиану Роналду 300 миллионов евро за 5 лет (такой контракт у Лео Месси в «Барселоне»). Неймар и КР будут играть вместе, но во Франции, а не в Мадриде?

6. Трансферы дня. «Челси» за 15 миллионов фунтов купил полузащитника Росса Баркли и дал ему 8-й номер Лэмпарда. «Эвертон» долго не горевал и выцепил из «Бешикташа» форварда Дженка Тосуна за 27 миллионов. «Рубин» арендовал хавбека «Краснодара» Вячеслава Подберезкина, а «Ростов» подписал нападающего сборной Исландии Сигурдарсона.

7. Первый день чемпионата Европы по конькобежному спорту принес России сразу четыре медали: Денис Юсков выиграл золото на дистанции 1500 м, Ангелина Голикова завоевала серебро на 500 м, Екатерина Шихова – на 1550 м, а Павел Кулижников взял бронзу на 500-метровке.

8. Канада выиграла хоккейный МЧМ в 17-й раз в истории и теперь лидирует в историческом зачете даже с учетом неофициальных турниров. Швеция вторая, бронза досталась США.

9. В НХЛ Малкин забил 15-й гол в сезоне и помог «Питтсбургу» разобраться с «Айлендерс» (4:0). Все результаты дня.

10. В НБА лидер Востока «Бостон» справился с идущей 4-й на Западе «Миннесотой» (91:84). Все результаты дня.

11. Евролига. 28 очков Шведа помогли «Химкам» выиграть у «Бамберга» (74:70) и другие результаты 16-го тура.

12. Новости тенниса. В полуфинале первого турнира года в Шэньчжэне Мария Шарапова проиграла Катерине Синяковой. 20-летнй россиянин Андрей Рублев вышел во второй финал АТР в карьере (в Дохе). А Серена Уильямс снялась с Australian Open.

13. В биатлоне мы снова далеко от призов. В спринте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе победил француз Мартен Фуркад (это он «бежал на 80% готовности»), ближайший из россиян Матвей Елисеев – 21-й. Александр Логинов показал 9-е время на лыжне. Великий Уле Эйнар Бьорндален стал 52-м, отказался от общения с журналистами и ушел в лес.

14. ФХР опубликовала календарь подготовки хоккейной сборной России к Олимпиаде в Пхенчхане и проведет переговоры с тренером молодежки Валерием Брагиным о новом контракте.

15. UFC может устроить бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, чтобы победитель дрался за титул с Конором МакГрегором.

16. Трагедия случилась в Норвегии. Старший сын бывших биатлонистов Фруде Андресена и Гунн Маргит Андреассен умер во сне.

Цифра дня. Кипрский банк заморозил активы президента «Шахтера» Рината Ахметова на 820 миллионов долларов.

Цитаты дня:

Жозе Моуринью набросил: «Если я не веду себя на бровке как клоун, это не значит, что я утратил страсть». А Антонио Конте парировал: «Это называется «старческое слабоумие». Ему стоит взглянуть на себя прежнего». И португалец наступил сопернику на больную мозоль: «Да, я совершал ошибки, но меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи». Кто кого?

«Лучше всех бежит тот, кто не слушает то, что обещают нам некоторые люди» – Антон Бабиков об очередном провале наших биатлонистов.

«Ла Лига возвращается на «Матч ТВ», а меня ставят на Италию. Что в голове у людей, которые занимаются расписанием?» – Константин Генич о внутренней кухне федерального канала.