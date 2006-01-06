Ван Дейк в дебютном матче за «Ливерпуль» забил победный гол «Эвертону» в Кубке Англии

В матче 3-го раунда Кубка Англии на «Энфилде» победил «Эвертон» (2:1).

За хозяев дебютировал самый дорогой защитник в истории футбола Виргил ван Дейк, купленный у «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов.

26-летний голландец и забил победный гол на 84-й минуте встречи.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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