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    Sports.ru

    Ван Дейк в дебютном матче за «Ливерпуль» забил победный гол «Эвертону» в Кубке Англии

    Теги Ливерпуль Джеймс Милнер Эвертон премьер-лига Англия Кубок Англии Гюльфи Сигурдссон Виргил ван Дейк

    В матче 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» победил «Эвертон» (2:1).

    За хозяев дебютировал самый дорогой защитник в истории футбола Виргил ван Дейк, купленный у «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов.

    26-летний голландец и забил победный гол на 84-й минуте встречи.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ливерпуль – Эвертон 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    5 января, 22.55, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 35, пенальти Милнер, 1:1 – 67 Сигурдссон, 2:1 – 84 ван Дейк.
    ЛиверпульКариус, Матип, Робертсон, Гомес (Соланке, 77), ван Дейк, Окслейд-Чемберлен, Джан, Мане, Лаллана (Вейналдум, 70), Фирмино, Милнер (Александер-Арнолд, 77).
    ЭвертонПикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Джагелка, Маккарти (Дэвис, 86), Шнайдерлин, Сигурдссон, Болази, Кэлверт-Льюин (Ньяссе, 82), Руни (Лукман, 52).
    Предупреждения:
    Руни (7), Маккарти (60), Соланке (88).

    Статистика Кубка Англии

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