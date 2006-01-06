Ван Дейк в дебютном матче за «Ливерпуль» забил победный гол «Эвертону» в Кубке Англии

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» победил «Эвертон» (2:1).
За хозяев дебютировал самый дорогой защитник в истории футбола Виргил ван Дейк, купленный у «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов.
26-летний голландец и забил победный гол на 84-й минуте встречи.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 января, 22.55, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 35, пенальти Милнер, 1:1 – 67 Сигурдссон, 2:1 – 84 ван Дейк.
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Ливерпуль –
Кариус, Матип, Робертсон, Гомес (Соланке, 77), ван Дейк, Окслейд-Чемберлен, Джан, Мане, Лаллана (Вейналдум, 70), Фирмино, Милнер (Александер-Арнолд, 77).
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Эвертон –
Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Джагелка, Маккарти (Дэвис, 86), Шнайдерлин, Сигурдссон, Болази, Кэлверт-Льюин (Ньяссе, 82), Руни (Лукман, 52).
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