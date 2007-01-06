Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Логинов проиграл 46 секунд

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира
Оберхоф, Германия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 22.47,0
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 26,4
3. Мартен Фуркад (Франция) – 27,9
4-5. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 32,2
4-5. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 32,2
6. Арнд Пайффер (Германия) – 41,2
7. Беньямин Вегер (Швейцария) – 41,3
8. Бенедикт Долль (Германия) – 48,1
9. Александр Логинов (Россия) – 46,4…
15. Симон Шемп (Германия) – 57,6…
30. Антон Шипулин (Россия) – 1.20,7…
37. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.31,8…
46. Антон Бабиков (Россия) – 1.43,4…
57. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.54,6
58. Матвей Елисеев (Россия) – 1.54,8
68. Максим Цветков (Россия) – 2.07,2…
83. Алексей Волков (Россия) – 2.25,3
Скорострельность
1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 39,0 (1)
2-4. Кристиан Гоу (Канада) – 45,0 (1)
2-4. Артем Тищенко (Украина) – 45,0 (1)
2-4. Сергей Бочарников (Беларусь) – 45,0 (1)
5. Алексей Волков (Россия) – 46,0 (1)…
11. Йоханнес Бо (Норвегия) – 48,0 (2)…
31-38. Александр Логинов (Россия) – 55,0 (3)
31-38. Матвей Елисеев (Россия) – 55,0 (0)
39-46. Антон Шипулин (Россия) – 56,0 (2)
39-46. Максим Цветков (Россия) – 56,0 (1)
39-46. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 56,0 (2)
47. Мартен Фуркад (Франция) – 57,0 (0)…
53. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 58,0 (0)…
59-64. Тарьей Бо (Норвегия) – 59,0 (1)
59-64. Антон Бабиков (Россия) – 59,0 (1)…
82. Симон Шемп (Германия) – 1.04,0 (3)
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