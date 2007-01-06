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    Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Логинов проиграл 46 секунд

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции Антон Шипулин сборная Украины сборная Беларуси Арнд Пайффер сборная Швейцарии Мартен Фуркад Тимофей Лапшин Алексей Волков Тарьей Бо Симон Шемп сборная Канады Сергей Бочарников сборная Южной Кореи Хенрик Л’Абе Лунн Беньямин Вегер Бенедикт Долль спринт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Йоханнес Бо Артем Тищенко Матвей Елисеев Кристиан Гоу

    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Кубок мира

    Оберхоф, Германия

    Мужчины

    Спринт

    Лыжный ход

    1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 22.47,0
    2. Тарьей Бо (Норвегия) – 26,4
    3. Мартен Фуркад (Франция) – 27,9
    4-5. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 32,2
    4-5. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 32,2
    6. Арнд Пайффер (Германия) – 41,2
    7. Беньямин Вегер (Швейцария) – 41,3
    8. Бенедикт Долль (Германия) – 48,1
    9. Александр Логинов (Россия) – 46,4…
    15. Симон Шемп (Германия) – 57,6…
    30. Антон Шипулин (Россия) – 1.20,7…
    37. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.31,8…
    46. Антон Бабиков (Россия) – 1.43,4…
    57. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.54,6
    58. Матвей Елисеев (Россия) – 1.54,8
    68. Максим Цветков (Россия) – 2.07,2…
    83. Алексей Волков (Россия) – 2.25,3

    Скорострельность

    1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 39,0 (1)
    2-4. Кристиан Гоу (Канада) – 45,0 (1)
    2-4. Артем Тищенко (Украина) – 45,0 (1)
    2-4. Сергей Бочарников (Беларусь) – 45,0 (1)
    5. Алексей Волков (Россия) – 46,0 (1)…
    11. Йоханнес Бо (Норвегия) – 48,0 (2)…
    31-38. Александр Логинов (Россия) – 55,0 (3)
    31-38. Матвей Елисеев (Россия) – 55,0 (0)
    39-46. Антон Шипулин (Россия) – 56,0 (2)
    39-46. Максим Цветков (Россия) – 56,0 (1)
    39-46. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 56,0 (2)
    47. Мартен Фуркад (Франция) – 57,0 (0)…
    53. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 58,0 (0)…
    59-64. Тарьей Бо (Норвегия) – 59,0 (1)
    59-64. Антон Бабиков (Россия) – 59,0 (1)…
    82. Симон Шемп (Германия) – 1.04,0 (3)

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